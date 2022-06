Clima | ho proposto di premiare chi acquista green ma da Giorgetti solo risposte inadeguate

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 4 giugno 2022) Non so se sonotra i politici italiani che sta prendendo sul serio gli allarmi che l’Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (Ipbes) dedica alla politica di tutto il mondo e se il M5S è l’unica forza consapevole di quanto la crisi di biodiversità sia vicina ad un punto di non ritorno, rendendo le azioni di sostenibilità attuali insufficienti per la crisi ambientale in corso. Abbiamoquesta legislatura e la prossima per evitare la più grande catastrofe che la storia umana potrà vivere. Servono radicali cambiamenti trasformativi e paradigmatici per salvarci dall’estinzione delle specie viventi, che avviene a ritmi che il nostro mondo non ha mai conosciuto e le cui conseguenze catastrofiche o i punti di non ritorno stanno probabilmente già mostrando i loro effetti con pandemie e conflitti globali. I ...