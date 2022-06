(Di sabato 4 giugno 2022)– Marco Materazzi, agente di Felipe, ha rilasciato alcune dichiarazioni, ai microfoni de lalaziosiamonoi.it, parlando della stagione del proprio assistito. Ecco quanto affermato. “Come mi spiego che alla Lazio era protagonista, ma non lo è stato nell’Inter e nel Genoa? A Milano c’erano altri 4 attaccanti molto forti, Sanchez, Lautaro, Dzeko e Correa. Quando è arrivato doveva sicuramente fare il protagonista poiché sia Sanchez che Correa non stavano bene, poi alla fine si è fatto male anche lui e la. Sono sicuro che Felipeandrà, se resterà a Genova o se andrà da un’altra parte”. Quasi inesistente il contributo di...

Advertising

serie_a24 : #Caicedo, l’agente: “La sfortuna l’ha portato a giocare poco, farà benissimo ovunque andrà…” - zazoomblog : Caicedo l’agente: “La sfortuna l’ha portato a giocare poco farà benissimo ovunque andrà…” - #Caicedo #l’agente:… - Daniele20052013 : Caicedo, parla l’agente: “Quando è arrivato all’Inter doveva essere protagonista, ma la sfortuna l’ha portato a gio… - sportli26181512 : L'agente di #Caicedo: “All'Inter è stato molto sfortunato”: Matteo Materazzi sull'attaccante, che ha giocato anche… - vivoperlinter : Inter, dall’arrivo a Milano al congedo: parla l’agente di Caicedo -

Commenta per primodi Felipe, Matteo Materazzi , ha parlato a margine del Memorial Daniel Guerini dell'esperienza in nerazzurro del suo assistito: 'Come mi spiego che alla Lazio Felipe era protagonista ...... in attacco'obiettivo è Caputo In estate è partito, ... Adesso'affare sarebbe a un passo per 1,5 milioni, nonostante Tare ... E allora la presenza successiva dell'a confronto con Tare è ...