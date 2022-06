"Se cade Putin non cambia nulla". La profezia del Generale Rossi. Chi sono i falchi del Cremlino (Di venerdì 3 giugno 2022) Il destino della Russia è segnato. In qualunque modo finirà la guerra in Ucraina. Non ha dubbi il Generale di Corpo d'Armata Domenico Rossi, ospite della trasmissione "Quarto Grado" in onda venerdì 3 giugno su Rete4. Il Generale mette in evidenza il cerchio magico che circonda il leader del Cremlino e che rimarrebbe al potere anche nel caso di disfatta dello zar. "Finora in Russia abbiamo visto sparire e riapparire generali e oligarchi - ha detto il Generale Rossi - Chi non segue Putin pedissequamente viene allontanato. Insomma questo vuol dire che o cade Putin e tutti i falchi che lo circondano oppure a Mosca non cambierà nulla". Poi il Generale si sofferma sulle vere ... Leggi su iltempo (Di venerdì 3 giugno 2022) Il destino della Russia è segnato. In qualunque modo finirà la guerra in Ucraina. Non ha dubbi ildi Corpo d'Armata Domenico, ospite della trasmissione "Quarto Grado" in onda venerdì 3 giugno su Rete4. Ilmette in evidenza il cerchio magico che circonda il leader dele che rimarrebbe al potere anche nel caso di disfatta dello zar. "Finora in Russia abbiamo visto sparire e riapparire generali e oligarchi - ha detto il- Chi non seguepedissequamente viene allontanato. Insomma questo vuol dire che oe tutti iche lo circondano oppure a Mosca non cambierà". Poi ilsi sofferma sulle vere ...

