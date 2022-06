Inghilterra, Harry Kane: 'Il record di Rooney? Spero di superarlo presto' (Di venerdì 3 giugno 2022) Il centravanti del Tottenham e dell'Inghilterra Harry Kane è intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida con l'Ungheria:... Leggi su calciomercato (Di venerdì 3 giugno 2022) Il centravanti del Tottenham e dell'è intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida con l'Ungheria:...

Advertising

sportli26181512 : Inghilterra, Harry Kane: 'Il record di Rooney? Spero di superarlo presto': Il centravanti del Tottenham e dell'Ingh… - marcoprat : RT @oggisettimanale: Periodaccio per Harry d'Inghilterra: gli zaini #Invicta battono i suoi #Invictus games… - oggisettimanale : Periodaccio per Harry d'Inghilterra: gli zaini #Invicta battono i suoi #Invictus games… - marcoprat : #Harry d'Inghilterra, un'altra sconfitta: gli zaini #Invicta battono i suoi #Invictus games - sssunflower____ : “Harry in Inghilterra” L’Inghilterra: -