Gianni Morandi | il lutto che ha sconvolto la sua vita per sempre | “Un dolore immenso”

Leggi su tvzap

(Di venerdì 3 giugno 2022)è considerato una delle colonne portanti della musica leggera italiana, con oltre 50 milioni di dischi venduti in tutto il mondo. Ha condotto il Festival di Sanremo per due edizioni, 2011 e 2012, e l’ha vinto nel 1987. Nel 2022 con il brano Apri tutte le porte, scritto da Jovanotti, è arrivato al terzo posto del Festival di Sanremo. È stato inoltre presidente onorario del Bologna Calcio dal 2010 al 2014. Nonostante una carriera ricca di grandi soddisfazione, nella suaprivataha dovuto affrontare un graveche lo ha segnato per. Il cantante e la sua ex moglie hanno perso una figlia. Vediamo nel dettaglio cos’è accaduto., ilche ha ...