CR7 | “Sono felice allo United Torneremo a vincere trofei”

(Di venerdì 3 giugno 2022) Cristiano Ronaldo, attaccante del Manchester, ha parlato della sua attuale squadra di club dal ritiro della Nazionale portoghese. Il fuoriclasse ha toccato vari temi, tra cui il nuovo allenatore dei Red Devils Erik ten Hag. Di seguito il suo intervento: “Ten Hag? So che ha fatto un lavoro fantastico per l’Ajax e che è un allenatore esperto, ma dobbiamo dargli tempo e le cose devono cambiare, come vuole lui. Gli auguro il meglio e speriamo che il prossimo annomo dei. Quandotornato è stato incredibile. La sensazione di essere ad Old Trafford, è stato bello sentire i tifosi. Ero etuttora moltodi essere qui. Non inseguo i record ma i record inseguono me”. SportFace.

