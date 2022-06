Ultime Notizie – 2 giugno, l’omaggio di Mattarella e le Frecce Tricolori – Video (Di giovedì 2 giugno 2022) Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, accompagnato dalle alte cariche istituzionali civili e militari, ha reso omaggio, deponendo una corona d’alloro, all’Altare della Patria, in occasione della Festa della Repubblica. Dopo l’esecuzione del silenzio, il sorvolo delle Frecce Tricolori ha colorato i cieli di Roma. #2giugno, #FestadellaRepubblica: il Presidente #Mattarella depone una corona di alloro all’Altare della Patria pic.twitter.com/dRtpyUI3ea — Quirinale (@Quirinale) June 2, 2022 Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 2 giugno 2022) Il Presidente della Repubblica, Sergio, accompagnato dalle alte cariche istituzionali civili e militari, ha reso omaggio, deponendo una corona d’alloro, all’Altare della Patria, in occasione della Festa della Repubblica. Dopo l’esecuzione del silenzio, il sorvolo delleha colorato i cieli di Roma. #2, #FestadellaRepubblica: il Presidente #depone una corona di alloro all’Altare della Patria pic.twitter.com/dRtpyUI3ea — Quirinale (@Quirinale) June 2, 2022 Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Advertising

DiMarzio : Le ultime notizie sul mercato dell'@Inter, dai possibili sostituti di #Perisic al capitolo #Mkhitaryan - CorriereCitta : Roma, passeggiano vicino alle case con una stampella finta: al suo interno nascosti gli arnesi per lo scasso - TrendOnline : Spunta un nuovo #sport #bonus nel 2022: novità in arrivo per i #collaboratorisportivi? Ecco tutto quello che c’è da… - tempoweb : Il #Donbass potrebbe non bastare a #Putin. Scenario da brividi di #NelliFeroci, #Zelensky all'angolo #russia… - carlokarl : RT @tempoweb: #Johnson a ruota di #Biden, a #Kiev missili a lungo raggio. 'Addestreremo gli ucraini nel #RegnoUnito' #guerra #russia #ucrai… -