Traffico Roma del 02-06-2022 ore 08 | 00

(Di giovedì 2 giugno 2022) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascoltonel complesso scorrevole in queste ore sulla rete viaria della capitale da segnalare Tuttavia un incidente sul Lungotevere della Farnesina salita del Buon Pastore possibili rallentamenti per ildi zona celebrazioni questa mattina per il 76 esimo anniversario della proclamazione della Repubblica con omaggio al Milite Ignoto passaggio delle frecce tricolori e parata militare chiusure su via dei Fori Imperiali Piazza Venezia Piazza Bocca della Verità Circo Massimo e Caracalla chiuse le corsie centrali della Cristoforo Colombo tra viale Porta Ardeatina deviazioni per bus e tram sospesi i lavori che stanno interessando la metro B che resterà pertanto in servizio per l’intera giornata fino a cessate esigenze chiuse le stazioni di Colosseo e Circo Massimo progressiva ...