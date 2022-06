Per noi era un amico, uno di famiglia, ci mancherà”. Dramma Unomattina: la trasmissione Rai perde l’uomo di punta. (Di giovedì 2 giugno 2022) Dramma Unomattina: la trasmissione Rai perde l’uomo di punta. Lo sfogo di Timperi e il commento di Setta. Fan sotto choc E’ stato un periodo particolare per la trasmissione di Rai uno quello che si è appena concluso: la puntata di sabato scorso, come abbiamo già scritto, si è aperta infatti con il ricordo di Corrado Gerardi, autore del programma ma anche amico dei tre conduttori: Gerardi è morto a causa di una malattia che purtroppo non è riuscito a sconfiggere. Un male, quello che lo ha portato via, che non gli ha impedito di dedicarsi, finché ha potuto, al suo lavoro con il gruppo di autori della trasmissione. I conduttori hanno mostrato tutto il loro dolore per questa terribile perdita. Timperi così ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 2 giugno 2022): laRaidi. Lo sfogo di Timperi e il commento di Setta. Fan sotto choc E’ stato un periodo particolare per ladi Rai uno quello che si è appena concluso: lata di sabato scorso, come abbiamo già scritto, si è aperta infatti con il ricordo di Corrado Gerardi, autore del programma ma anchedei tre conduttori: Gerardi è morto a causa di una malattia che purtroppo non è riuscito a sconfiggere. Un male, quello che lo ha portato via, che non gli ha impedito di dedicarsi, finché ha potuto, al suo lavoro con il gruppo di autori della. I conduttori hanno mostrato tutto il loro dolore per questa terribile perdita. Timperi così ...

Advertising

LauraPausini : Sono passati 15 anni dal nostro primo San Siro, una serata storica per noi, indimenticabile! Avete messo una donna… - Azzurri : ??? #Mancini: 'Sono stati migliori di noi. Nel primo tempo siamo stati in partita, nel secondo abbiamo fatto troppo… - meb : Abbiamo ricevuto la medaglia della Presidenza della Repubblica alla memoria di mio nonno #Gloriano, deportato in Ge… - Dylan8Dog : @MinisteroSalute DIRE CHE I RICHIAMI SONO EFFICACI PER PREVENIRE MALATTIE SEVERE, È UN INFAME MENZOGNA. I DATI VERI… - Synco33 : @Giorgio___22 Si è trovato nel contesto perfetto per lui e noi con 40 milioni in più, Win-Win -