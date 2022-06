L’offensiva della Turchia in Siria e il ricatto di Erdogan alla Nato (Di giovedì 2 giugno 2022) Roma, 2 giu – L’operazione militare annunciata qualche settimana fa dalla Turchia in Siria “minerebbe la stabilità regionale”: lo ha detto il segretario di Stato Usa Antony Blinken in una conferenza stampa a Washington con il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg. Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha fatto sapere che l’operazione militare annunciata contro le forze curde nel nord della Siria si concentrerà inizialmente nell’area di Manbij e Tal Rifat. “Ripuliremo Manbij e Tal Rifat dai terroristi”, ha affermato Erdogan durante un discorso al gruppo parlamentare Akp, come riporta Anadolu, aggiungendo che l’azione militare si espanderà poi anche in altre aree. La Turchia ricatta la ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 2 giugno 2022) Roma, 2 giu – L’operazione militare annunciata qualche settimana fa din“minerebbe la stabilità regionale”: lo ha detto il segretario di Stato Usa Antony Blinken in una conferenza stampa a Washington con il segretario generaleJens Stoltenberg. Il presidente turco Recep Tayyipha fatto sapere che l’operazione militare annunciata contro le forze curde nel nordsi concentrerà inizialmente nell’area di Manbij e Tal Rifat. “Ripuliremo Manbij e Tal Rifat dai terroristi”, ha affermatodurante un discorso al gruppo parlamentare Akp, come riporta Anadolu, aggiungendo che l’azione militare si espanderà poi anche in altre aree. Laricatta la ...

