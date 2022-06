LIVE Trevisan-Gauff 3-4, Roland Garros 2022 in DIRETTA: Martina sotto di un break (Di giovedì 2 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-3 break Gauff. Rovescio vincente dell’americana, che conquista a zero il terzo break consecutivo. 0-40 Tre palle break Gauff. In corridoio la volèe di rovescio dell’azzurra, che per la seconda volta consecutiva si trova sotto 0-40 al servizio. 0-30 Imprecisa con il rovescio in lungolinea Trevisan. 0-15 Cattivo rimbalzo che tradisce la fiorentina. 3-3 Controbreak Trevisan! Vola via il dritto di Gauff. Martina conquista un gran game e rimette tutto in discussione in questo primo set. 40-AD Palla del controbreak Trevisan. Che brava l’azzurra, che è rapidissima a recuperare sulla volèe ... Leggi su oasport (Di giovedì 2 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-3. Rovescio vincente dell’americana, che conquista a zero il terzoconsecutivo. 0-40 Tre palle. In corridoio la volèe di rovescio dell’azzurra, che per la seconda volta consecutiva si trova0-40 al servizio. 0-30 Imprecisa con il rovescio in lungolinea. 0-15 Cattivo rimbalzo che tradisce la fiorentina. 3-3 Contro! Vola via il dritto diconquista un gran game e rimette tutto in discussione in questo primo set. 40-AD Palla del contro. Che brava l’azzurra, che è rapidissima a recuperare sulla volèe ...

