I software per aggiungere il doppio cognome non sono ancora stati aggiornati

C'è un doppio problema sul doppio cognome. Uno analogico e l'altro digitale. Nonostante la sentenza della Corte Costituzionale del 27 aprile scorso e nonostante la pubblicazione della stessa in Gazzetta Ufficiale il 1° giugno, in tutta Italia gli uffici anagrafe dei comuni non sembrano pronti a questa svolta epocale e storica. Dunque, prima ancora di un intervento legislativo richiesto per evitare la duplicazione all'infinito dei cognomi nelle discendenze, sembra essere necessario qualcosa di più pratico legato alle operazioni di registrazione. Anche digitali. LEGGI ANCHE > Adeguamenti dei software e codice fiscale, gli effetti sull'amministrazione digitale del doppio cognome

