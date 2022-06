Di Maio (M5s): 'Le critiche di Salvini? Coma quando fece cadere il primo governo Conte' (Di giovedì 2 giugno 2022) Salvini il fan di Putin si è arrabbiato perché nessuno ha creduto alle sue buone intenzioni per la pace in Ucraina, visto che l'impressione è che abbia alacremente lavorato con i russi per spianare la ... Leggi su globalist (Di giovedì 2 giugno 2022)il fan di Putin si è arrabbiato perché nessuno ha creduto alle sue buone intenzioni per la pace in Ucraina, visto che l'impressione è che abbia alacremente lavorato con i russi per spianare la ...

marcodimaio : Il grillino Claudio Cominardi ha postato su Instagram una foto che ritrae il nostro premier Draghi al guinzaglio di… - Augustovitosal3 : RT @Libero_official: Crescono i malumori all'interno del #Pd e del #M5s per le posizioni di #Conte sulle armi in #Ucraina. E c'è chi sostie… - enricmonts : RT @Libero_official: Crescono i malumori all'interno del #Pd e del #M5s per le posizioni di #Conte sulle armi in #Ucraina. E c'è chi sostie… - Libero_official : Crescono i malumori all'interno del #Pd e del #M5s per le posizioni di #Conte sulle armi in #Ucraina. E c'è chi sos… - GHERARDIMAURO1 : RT @GiletArancioniP: Di Maio hai tradito il popolo del M5S. Dimettiti. Lascia il Movimento a chi ha ancora spinta rivoluzionaria -