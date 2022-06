Calciomercato: Napoli vigile su De Paul (Di giovedì 2 giugno 2022) Persiste l’interesse degli azzurri per l’ex Udinese Ekrem Konur, esperto di mercato internazionale, ha riferito su Twitter di un rinnovato interesse del Napoli per Rodrigo De … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 2 giugno 2022) Persiste l’interesse degli azzurri per l’ex Udinese Ekrem Konur, esperto di mercato internazionale, ha riferito su Twitter di un rinnovato interesse delper Rodrigo De … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | ?@sscnapoli?, per la difesa c’è #Ostigard: i dettagli della trattativa - Gazzetta_it : #Napoli, rebus portieri: Ospina non ha ancora rinnovato. Spuntano le ipotesi Gollini e Vicario - calciomercatoit : ??ESCLUSIVO! #Napoli - #Giuntoli chiude per #Ostigard: i dettagli dell'affare?? ?? @MarcoGiordano6 ??#CMITmercato - Armando89751458 : Non capisco chi è più stronzo, Il giornalista social che scrive cazzate sui giocatori del Napoli o chi li commenta… - cn1926it : Dal Brasile - #Botafogo su #Mertens: i tifosi già impazziscono sui social -