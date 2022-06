Under 19, i convocati di Nunziata per il raduno: da Mulazzi a Nasti, quanti talenti (Di mercoledì 1 giugno 2022) Il ct dell'Italia Under 19 Carmine Nunziata ha diramato la lista dei 27 convocati che da venerdì 3 a martedì 7 giugno faranno... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 1 giugno 2022) Il ct dell'Italia19 Carmineha diramato la lista dei 27che da venerdì 3 a martedì 7 giugno faranno...

Advertising

AlessandroPaoli : RT @TuttoNazionali: ????1?9? | ?? I convocati del CT #Nunziata per il raduno dal 3 al 7 giugno #TuttoNazionali #Italia #ItaliaU19 #ItaliaUn… - TuttoNazionali : ????1?9? | ?? I convocati del CT #Nunziata per il raduno dal 3 al 7 giugno #TuttoNazionali #Italia #ItaliaU19… - BiancoNero1905 : Under 21 - I convocati del ct Nicolato: ci sono Miretti, Fagioli, Rovella e Ranocchia - Atalantinicom : #Atalanta - Europeo Under 19: Sassi e Giovane convocati da Nunziata per uno stag... - GoldelNapoli : Conferma per il bomber della Primavera ???? -