Un posto al sole, anticipazioni 2 giugno 2022: Bianca in crisi

Bianca Boschi sarà ancora una volta sotto i riflettori ad Un posto al sole. La ragazzina, di recente ha preso una sbandata per Antonello, un suo compagno di classe, ma lui non solo non sembra non ricambiare il suo interesse, ma è anche l'autore delle web challenge che hanno spinto la figlia di Angela e Franco, ma anche la sua amichetta Gaia, a misurarsi con sfide pericolose ed illegali, come derubare Silvia e imbrattare il muro della sua scuola. Il ragazzino, apparentemente tranquillo ed innocuo, dunque, sta spingendo le sue compagne verso prove sempre più estreme e rischiose, mentre Bianca sospira per lui e sogna che lui le rivolga le sue attenzioni. Stando alle anticipazioni della soap opera partenopea di giovedì 2 giugno 2022, la Boschi continuerà in tutti a modi a ...

