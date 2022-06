Tebas attacca | “Non permetteremo al PSG di distruggere il calcio!”

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Javier, presidente della Liga, ai microfoni di Europa Press ha espresso parole dure nei confronti della dirigenza del PSG: “Fra oggi e domani presenteremo un reclamo alla UEFA per Mbappè. Nonad un club dil’ecosistema del calcio europeo“.PSG Liga Il presidente ha poi aggiunto: “Non è polemica e basta: ci sono dati economici oggettivi. Perdite intorno ai 300 milioni di euro e incassi superiori a Real Madrid, Manchester United e Barcellona, dati a cui nessuno crede. Ma rinnovano lo stesso il contratto a Mbappè. E impossibile se non ci sono inganni nelle sponsorizzazioni o negli apporti di capitale maggiori di quelli consentiti dalla UEFA“. Il rinnovo del contratto a Mbappè è solo l’ultima delle folli operazioni messe in atto dalla dirigenza parigina. La disponiilità ...

Advertising

sportface2016 : #Spagna #Barcellona Duro affondo di #Laporta contro il presidente della #Liga #Tebas - sportli26181512 : Laporta contro Tebas: 'Non parli del mercato del Barcellona, lede i nostri interessi': Joan Laporta, presidente del… -

Commenta per primo Joan Laporta , presidente del Barcellona ,il numero uno della Liga Javier, che aveva commentato in maniera negativa il possibile arrivo di Robert Lewandowski in blaugrana ('Al momento il Barca non può ingaggiarlo, ma il club sa ...'Chiedo adi non fare dichiarazioni sui possibili acquisti del Barcellona, perchè chiaramente danneggia gli interessi del nostro club - ha affermato Laporta senza giri di parole - Se lo fa ...L’attacco nei confronti del PSG, e del suo presidente Nasser Al-Khelaifi, non è perciò passato inosservato. Il presidente del PSG può fare quello che vuole perché la UEFA dipende finanziariamente da l ...Lewandowski, dopo aver comunicato di voler lasciare il Bayern Monaco, pare essere in procinto di firmare con il Barcellona.