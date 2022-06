Roland Garros 2022: si chiudono i quarti. Ruud-Rune per la supremazia scandinava, Swiatek-Pegula dai tanti significati (Di mercoledì 1 giugno 2022) Si completano quest’oggi i quarti di finale dei due tabelloni al Roland Garros, che nelle sue sfumature italiane ha già un bel sorriso dato dall’approdo in semifinale di Martina Trevisan (la rivedremo domani a giocare per la terza volta nella vita sul Court Philippe Chatrier). Ed è proprio con le ultime due partite femminili che si parte. Al via ci sono Veronika Kudermetova e Daria Kasatkina, in un derby russo rimasto senza bandiera. Tra le due giocatrici del 1994 ci sono soltanto due settimane di differenza, e a causa delle diverse traiettorie di carriera c’è anche un solo confronto che le ha viste coinvolte, a San Pietroburgo un anno fa. Vinse Kasatkina in rimonta, e dato anche il modo in cui ha irretito Camila Giorgi c’è da credere che questa sia la sua volta buona per il penultimo atto, sigillo ideale di un rientro a quegli ... Leggi su oasport (Di mercoledì 1 giugno 2022) Si completano quest’oggi idi finale dei due tabelloni al, che nelle sue sfumature italiane ha già un bel sorriso dato dall’approdo in semifinale di Martina Trevisan (la rivedremo domani a giocare per la terza volta nella vita sul Court Philippe Chatrier). Ed è proprio con le ultime due partite femminili che si parte. Al via ci sono Veronika Kudermetova e Daria Kasatkina, in un derby russo rimasto senza bandiera. Tra le due giocatrici del 1994 ci sono soltanto due settimane di differenza, e a causa delle diverse traiettorie di carriera c’è anche un solo confronto che le ha viste coinvolte, a San Pietroburgo un anno fa. Vinse Kasatkina in rimonta, e dato anche il modo in cui ha irretito Camila Giorgi c’è da credere che questa sia la sua volta buona per il penultimo atto, sigillo ideale di un rientro a quegli ...

