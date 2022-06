Roland Garros 2022, Nadal: “Continuo a giocare per serate come questa” (Di mercoledì 1 giugno 2022) “È stata una notte molto speciale per me, sono davvero emozionato e sto ancora giocando per esperienze come questa. Ma è solo un quarto di finale, non ho ancora vinto nulla e ora penso solo a essere pronto per fare bene in semifinale. So che ora dovrei godermi il momento per qualche istante, perché domani dovrò lavorare molto. Sono una persona molto stabile a livello emotivo e ho intenzione di concentrarmi per continuare a giocare al livello che ho fatto oggi”. Così Rafa Nadal dopo la partita epica contro Novak Djokovic ai quarti di finale del Roland Garros 2022. A proposito dello storico avversario, il maiorchino prosegue: “Abbiamo giocato nei tornei più importanti del mondo ed è sempre molto speciale affrontarsi in campo. Il fatto che ciò sia avvenuto nei quarti di ... Leggi su sportface (Di mercoledì 1 giugno 2022) “È stata una notte molto speciale per me, sono davvero emozionato e sto ancora giocando per esperienze. Ma è solo un quarto di finale, non ho ancora vinto nulla e ora penso solo a essere pronto per fare bene in semifinale. So che ora dovrei godermi il momento per qualche istante, perché domani dovrò lavorare molto. Sono una persona molto stabile a livello emotivo e ho intenzione di concentrarmi per continuare aal livello che ho fatto oggi”. Così Rafadopo la partita epica contro Novak Djokovic ai quarti di finale del. A proposito dello storico avversario, il maiorchino prosegue: “Abbiamo giocato nei tornei più importanti del mondo ed è sempre molto speciale affrontarsi in campo. Il fatto che ciò sia avvenuto nei quarti di ...

