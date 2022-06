(Di mercoledì 1 giugno 2022) Scatta il 6, per concludersi il 16 giugno, dal Centro Federale di, lazione delin vista deidi Budapest, che prenderanno via il 18 giugno e che vedranno gli azzurri esordire il 21 contro il Sudafrica. Il commissario tecnico, Alessandro Campagna, ha convocato 24 giocatori per un collegiale al Polo Natatorio Bruno Bianchi, al quale i giocatori di Pro Recco e AN Brescia, impegnati nella Final Eight di Champions League, si uniranno da mercoledì 8 giugno. In questo periodo sono previsti anche due common training con la Croazia, il primo sempre ail 9 e il 10 con l’amichevole ufficiale in programma alle 20, il successivo a Pola il 13 e 14 giugno. Questi i convocati per il collegiale di: Tommaso Gianazza, Jacopo Alesiani, Edoardo Di ...

Advertising

zazoomblog : Pallanuoto: il Settebello a Trieste prepara i Mondiali - #Pallanuoto: #Settebello #Trieste - sportface2016 : Pallanuoto: a Trieste il #Settebello prepara i Mondiali di Budapest - TRIESTE_news : Pallanuoto, Mladossich e Mezzarobba in collegiale con il Settebello - -

SPORTFACE.IT

... Calabria, Basilicata), diUnder 16 A, vinte dal CUS Bari guidato dal tecnico Daniele Di Pasquale. Nella semifinale il giovanecussino si è scontrato contro la squadra della ...In vista dei Mondiali 2022 dimaschile, in calendario dal 18 giugno al 3 luglio, che si disputeranno a Budapest, in Ungheria, il, campione del mondo in carica, svolgerà un collegiale insieme alla Croazia a ... Pallanuoto: il Settebello a Trieste prepara i Mondiali Scatta il 6, per concludersi il 16 giugno, dal Centro Federale di Trieste, la preparazione del Settebello in vista dei Mondiali di Budapest, che prenderanno via il 18 giugno e che vedranno gli azzurri ...Gli under 16 del Cus Bari avendo vinto la Final Four, nella quale ha giocato anche la Mediterranea Taranto, disputeranno i campionati nazionali del 12 e 13 giugno ...