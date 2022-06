(Di mercoledì 1 giugno 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.diè stato protagonista dell’Isola dei Famosi da ospite lo scorso anno, cheha? Lo abbiamo conosciuto proprio nel corso della passata edizione dell’isola dei Famosi, quando ad essere naufraga in Honduras ci stava proprio la compagnache nella prossima puntata entra come disturbatrice insieme a Soleil

Pubblicità

io_surf : RT @Himawarinha: no vabbè, la decadenza dell’edizione con quelle due, già hanno messo marialaura, potevano mandare gente nuova, tipo l’avvo… - Himawarinha : no vabbè, la decadenza dell’edizione con quelle due, già hanno messo marialaura, potevano mandare gente nuova, tipo… - Michela97197292 : @nonseipronta Jeda perché penso al fidanzato di Vera Gemma -

YouMovies.it

Filal, chi è ildi Vera Gemma/ "L'ho contattata su Instagram e..." Dopo il Grande fratello vip 6, Soleil Sorge ha dato vita ad una collezione di bikini State of Soleil e da vera ...Filal, chi è ildi Vera Gemma/ "L'ho contattata su Instagram e..." Vera infatti raccontò di aver sofferto molto in quanto mai preservata e protetta dal dolore ma, anzi, sempre messa a ... Jeda fidanzato di Vera Gemma ve lo ricordate Che fine ha fatto Il giovane produttore non ha avuto un’infanzia facile. Sua madre, infatti, è andata via di casa portando con sé il fratello di Jeda, più piccolo di lui. Da quel momento il fidanzato di Gemma ha ...Secondo ad alcune indiscrezioni, Antonino Spinalbese potrebbe diventare un concorrente del Grande Fratello Vip 7 ...