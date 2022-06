Italia - Argentina; Mancini, loro più bravi (Di mercoledì 1 giugno 2022) "Nel primo tempo abbiamo fatto due errori, la partita era più equilibrata, poi loro sono stati più bravi". Il ct azzurro Roberto Mancini sintetizza così la sconfitta dell'Italia a Wembley nella ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 1 giugno 2022) "Nel primo tempo abbiamo fatto due errori, la partita era più equilibrata, poisono stati più". Il ct azzurro Robertosintetizza così la sconfitta dell'a Wembley nella ...

Advertising

Azzurri : ?????????????????????? Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct #Mancini per ???? #Italia ?? #Argentina ???? ?? Oggi, ore 20.45 ??? Wemb… - Azzurri : ?????????????????????? ???? #Italia ?? #Argentina ???? ?? Oggi, ore 20.45 ??? #Wembley Stadium - #Londra ?? In diretta su #Rai1… - pisto_gol : Nel calcio, come nella vita, le sconfitte sono più delle vittorie. Per questo è importante COME si vince e COME si… - ElinorgarciaR : Argentina ???? Italia ???? - AlessandroVitt2 : 01-6-2018 Francia - Italia 3-1 01-6-2022 Italia - Argentina 0-3 Due sconfitte opposte. Quattro anni fa l'Italia com… -