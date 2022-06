Highlights e gol Roma-Inter 1-2, finale scudetto Primavera 1 2021/2022 (VIDEO) (Di mercoledì 1 giugno 2022) Il VIDEO con gli Highlights e i gol di Roma-Inter 1-2, match valido per la finale del campionato Primavera 1 2021/2022. In rimonta e ai supplementari i nerazzurri di Chivu, grazie ai gol di Casadei e Iliev ribaltano l’iniziale vantaggio di Vicario. Si tratta del decimo titolo per l’Inter a livello di Under 19, saluta con una sconfitta Alberto De Rossi in quella che quasi sicuramente era l’ultima partita sulla panchina della Roma. In alto le immagini salienti. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 1 giugno 2022) Ilcon glie i gol di1-2, match valido per ladel campionato. In rimonta e ai supplementari i nerazzurri di Chivu, grazie ai gol di Casadei e Iliev ribaltano l’iniziale vantaggio di Vicario. Si tratta del decimo titolo per l’a livello di Under 19, saluta con una sconfitta Alberto De Rossi in quella che quasi sicuramente era l’ultima partita sulla panchina della. In alto le immagini salienti. SportFace.

Advertising

Ceruzeko : Per non parlare degli highlights che vedo di loro, sempre gol di testa, in mischia, con loro alti 2m e gli avversar… - StadioSport : Video Gol Highlights Pisa-Monza 3-4 dts: sintesi 29-05-2022: Risultato Pisa-Monza 3-4 dts: i brianzoli vincono una… - NewsTuttoC : Palermo-Feralpisalò 1-0, gol e highlights della partita - kohki_matsuda11 : RT @DiMarzio: #SerieC | La vittoria in rimonta e la perla di Chiricò al 97': #Padova batte #Catanzaro 2-1 e vola in finale playoff. Gol e h… - manueldursey : RT @DiMarzio: #SerieC | Dopo il 3-0 dell'andata, il #Palermo vince anche il ritorno contro la #FeralpiSalò con una rete del solito Brunori:… -