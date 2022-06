Chi è Wilfried Gnonto, il classe 2003 scelto da Mancini (Di mercoledì 1 giugno 2022) La Nazionale dopo la delusione per il mancato accesso al Mondiale ha bisogno di ripartire con nuoi interpreti. Mancini lo sa bene e cercherà di sfruttare al meglio l’amichevole con l’Argentina per vedere all’opera quella che rimane una squadra molto forte e temuta da tanti. Il commissario tecnico in queste partite valuterà diversi nuovi giocatori, tra i quali spunta un classe 2003 persino sconosciuto al di fuori degli addetti ai lavori, ma già noto per le sue caratteristiche essendo protagonista con la maglia dello Zurigo. Parliamo dell’italo ivoriano Wilfried Gnonto. Una autentica scommessa che però potrebbe riservarci qualche sorpresa perché il ragazzo è già conosciuto a livello internazionale essendo stato inserito dal The Guardian nella lista dei migliori calciatori nati nel ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 1 giugno 2022) La Nazionale dopo la delusione per il mancato accesso al Mondiale ha bisogno di ripartire con nuoi interpreti.lo sa bene e cercherà di sfruttare al meglio l’amichevole con l’Argentina per vedere all’opera quella che rimane una squadra molto forte e temuta da tanti. Il commissario tecnico in queste partite valuterà diversi nuovi giocatori, tra i quali spunta unpersino sconosciuto al di fuori degli addetti ai lavori, ma già noto per le sue caratteristiche essendo protagonista con la maglia dello Zurigo. Parliamo dell’italo ivoriano. Una autentica scommessa che però potrebbe riservarci qualche sorpresa perché il ragazzo è già conosciuto a livello internazionale essendo stato inserito dal The Guardian nella lista dei migliori calciatori nati nel ...

