Uomini e Donne: Sossio e Ursula Di Nuovo In Crisi! (Di martedì 31 maggio 2022) Sossio Aruta e Ursula Bennardo, storica coppia nata a Uomini e Donne, sono ancora in crisi. Parecchi indizi svelano che i due si siano ancora allontanati. Non sarebbe certo la prima volta. Ecco gli ultimi aggiornamenti… Sossio e Ursula di Nuovo in crisi: gli indizi social Sossio Aruta e Ursula Bennardo sarebbero in crisi. Di Nuovo. Alcuni indizi social, fanno pensare che tra i due ex volti di Uomini e Donne ci sia maretta. Non è la prima volta che succede. L'ultima volta solo qualche mese fa. Crisi poi rientrata. I due sono genitori della piccola Bianca che ora ha tre anni. Nonostante la nascita della bambina, la loro relazione è sempre stata turbolenta, caratterizzata da tanti litigi, ...

