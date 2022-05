Un’estate di guerra e di ombre sul futuro

Leggi su velvetmag

(Di martedì 31 maggio 2022) Sono passati quasi 4 mesi da quando è scoppiata la. Quattro copertine, quelle quattro foto che abbiamo scelto per scandire il tempo del nostro magazine, VelvetMAG, e per raccontare quello ci appassiona, ci fa sognare, senza tralasciare l’attualità terribile del conflitto. Avevamo sinceramente sperato che durasse meno, abbiamo deciso per questo di non rinunciare alla visione di Velvet che si muove tra arte, musica, moda. Ci siamo aggrappati, senza tralasciare il racconto delle violenze e dell’orrore della, alla speranza di cui sentivamo bisogno, come esseri umani e giornalisti. Crediamo che la richiesta di pace non debba mai fermarsi. Come cantavano John Lennon e Yoko Ono nel lontano 1969: “All we are saying is give peace a chance”. “Tutto quello che stiamo dicendo è date – è l’imperativo non è un caso – una speranza alla pace“. La scelta ...