Ultime Notizie – Salvini | “Lega grande squadra | inutile tentativo di dividerci”

"La Lega è una grande squadra, che ha vinto e vincerà ancora a lungo, per questo il tentativo di alimentare litigi e divisioni si ripete sempre uguale, noioso e inutile. In una grande squadra ci sono giocatori con caratteri diversi, ma gli obiettivi sono comuni e concreti: i più immediati e urgenti fermare la guerra e le armi, superare l'indegna censura mediatica che nasconde i referendum sulla giustizia del 12 giugno, eleggere tanti nuovi sindaci oltre agli 800 già al lavoro, difendere lavoro, casa e risparmi degli italiani. Polemiche e pettegolezzi li lasciamo volentieri ad altri, noi preferiamo impegno e lavoro". E' quanto ha scritto il leader della Lega Matteo Salvini nelle chat del partito.

