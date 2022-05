Ultime Notizie – Roland Garros 2022 | Trevisan in semifinale singolare femminile

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 31 maggio 2022) Martinavola inal, seconda prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in terra rossa del Bois de Boulogne di Parigi. La 28enne fiorentina, numero 59 del mondo, supera la 19enne canadese Leylah Fernandez, numero 18 del ranking Wta e 17 del seeding, con il punteggio di 6-2, 6-7 (3-7), 6-3 in 2h21? . Inl’azzurra attende la vincente della sfida tutta statunitense tra Coco Gauff e Sloane Stephens. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione