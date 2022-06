Nepal, aereo scomparso: recuperato anche l'ultimo corpo, i morti sono 22 e non ci sono sopravvissuti (Di martedì 31 maggio 2022) I soccorritori Nepalesi hanno trovato il 22esimo e ultimo corpo delle vittime dell'incidente aereo sull'Himalaya. Lo hanno annunciato le autorità locali. 'Ora tutti i corpi sono stati trovati', ha ... Leggi su globalist (Di martedì 31 maggio 2022) I soccorritoriesi hanno trovato il 22esimo edelle vittime dell'incidentesull'Himalaya. Lo hanno annunciato le autorità locali. 'Ora tutti i corpistati trovati', ha ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Un aereo passeggeri della Tara Air diretto in una zona montuosa del Nepal è scomparso con 22 persone a bordo: lo ha… - MutiLeonilde : RT @FrancoScarsell2: In Nepal, i soccorritori hanno trovato il relitto dell'aereo,con a bordo 22 persone,scomparso da sabato. La foto che v… - ticinonews : Aereo caduto in Nepal, recuperati i corpi di tutti passeggeri - infoitinterno : Incidente aereo in Nepal, recuperati i corpi delle 22 vittime - infoitinterno : Incidente aereo in Nepal, recuperati i corpi delle 22 vittime -