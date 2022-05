LIVE Djokovic-Nadal 2-6, Roland Garros 2022 in DIRETTA: lo spagnolo conquista e domina il primo set (Di martedì 31 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINE primo SET 2-6 primo SET DI UN INCREDIBILE Nadal! 40-30 SET POINT Nadal! 30-30 VOLÉE DI Nadal SUL PASSANTE DI ROVESCIO DI Djokovic 15-30 Diritto vincente di Djokovic che sfrutta la posizione decentrata di Nadal. 15-15 Servizio e diritto diagonale dello spagnolo. 0-15 CHIUSURA A RETE DI Nadal MA TERMINA SUL NASTRO 2-5 Djokovic tiene il servizio ma Nadal può chiudere il set. 40-15 Servizio e diritto lungolinea di Djokovic. 30-15 LUNGO IL LOB DI Nadal! Gran volée di Djokovic in uscita dal diritto in accelerazione. 15-15 Diritto vincente di ... Leggi su oasport (Di martedì 31 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFINESET 2-6SET DI UN INCREDIBILE! 40-30 SET POINT! 30-30 VOLÉE DISUL PASSANTE DI ROVESCIO DI15-30 Diritto vincente diche sfrutta la posizione decentrata di. 15-15 Servizio e diritto diagonale dello. 0-15 CHIUSURA A RETE DIMA TERMINA SUL NASTRO 2-5tiene il servizio mapuò chiudere il set. 40-15 Servizio e diritto lungolinea di. 30-15 LUNGO IL LOB DI! Gran volée diin uscita dal diritto in accelerazione. 15-15 Diritto vincente di ...

