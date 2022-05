LIVE Atletica, Meeting Ostrava 2022 in DIRETTA: Gianmarco Tamberi supera 2.27: è record stagionale! Abdelwahed terzo nei 3000 siepi! (Di martedì 31 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.02: Eliminato Amels nell’alto 19.00: Gianmarco Tamberi!!!! record stagionale con 2.27 superato al secondo turno che gli permette di tornare al comando 18.58: record DEL MONDO DI FEMKE BOL! Sbriciolato il primato mondiale con 36?86, un secondo e tre decimi meno di Hejnova che deteneva il precedente record. Secondo posto per l’ucraina Tkachuk con 38?24, terzo posto per l’ucraina Ryzhykova con 38?36. Sesto posto per Folorunso con 39?60 18.57: Nel lungo il ceco Juska sale al secondo posto con 8.11, primo posto sempre per Masso con 8.13 18.57: Un errore a 2.27 per Tamberi. Ferreira supera la misura al secondo tentativo 18.54: Al via l’anomala gara dei 300 ... Leggi su oasport (Di martedì 31 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.02: Eliminato Amels nell’alto 19.00:!!!!stagionale con 2.27to al secondo turno che gli permette di tornare al comando 18.58:DEL MONDO DI FEMKE BOL! Sbriciolato il primato mondiale con 36?86, un secondo e tre decimi meno di Hejnova che deteneva il precedente. Secondo posto per l’ucraina Tkachuk con 38?24,posto per l’ucraina Ryzhykova con 38?36. Sesto posto per Folorunso con 39?60 18.57: Nel lungo il ceco Juska sale al secondo posto con 8.11, primo posto sempre per Masso con 8.13 18.57: Un errore a 2.27 per. Ferreirala misura al secondo tentativo 18.54: Al via l’anomala gara dei 300 ...

