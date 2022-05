Inter Primavera, è il decimo scudetto: vittoria ai supplementari contro la Roma (Di martedì 31 maggio 2022) E’ grande festa in casa nerazzurra. Una stagione da ricordare, un traguardo storico. L’Inter Primavera, battendo la Roma nella finale del Mapei Stadium, conquista il tricolore e si laurea campione del Campionato Primavera 1 Timvision. Un trionfo, quello della squadra allenata da Cristian Chivu, che permette all’Inter di centrare il 10° titolo nazionale Primavera, un record. L’Inter, prima della finale, era a quota 9 titoli assieme al Torino. Ora i nerazzurri sono la squadra più titolata a livello giovanile e la prima a centrare i 10 Scudetti Primavera. L’Inter torna a conquistare lo scudetto Primavera dopo aver vinto consecutivamente le edizioni 2016/2017 e 2017/2018, con Stefano Vecchi alla guida dei ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 31 maggio 2022) E’ grande festa in casa nerazzurra. Una stagione da ricordare, un traguardo storico. L’, battendo lanella finale del Mapei Stadium, conquista il tricolore e si laurea campione del Campionato1 Timvision. Un trionfo, quello della squadra allenata da Cristian Chivu, che permette all’di centrare il 10° titolo nazionale, un record. L’, prima della finale, era a quota 9 titoli assieme al Torino. Ora i nerazzurri sono la squadra più titolata a livello giovanile e la prima a centrare i 10 Scudetti. L’torna a conquistare lodopo aver vinto consecutivamente le edizioni 2016/2017 e 2017/2018, con Stefano Vecchi alla guida dei ...

