Il pasticcio in India per colpa dell’ID biometrico

Leggi su giornalettismo

(Di martedì 31 maggio 2022) Ne abbiamo parlato più volte: anche se i regolamenti variano nei vari Paese, nella maggior parte del mondo il riconoscimento facciale è vietato. I problemi di tale riconoscimento interessano, ovviamente, la sicurezza e la privacy di ogni singolo cittadino. In Italia, grazie alla moratoria firmata da Filippo Sensi, questa tematica è arrivata all’attenzione della politica che ha accolto il consiglio del deputato del PD per aprire una riflessione sulla questione, sospendendo, dunque, l’uso di queste tecnologie. Ma che cosa è successo in? L’è stata investita dal caos per un avvertimento sull’IDe, così, ha ritirato l’avviso che domandava agli utenti di non condividere fotocopie del loro IDnazionale dopo un diffuso clamore online da parte degli utenti sui social media, molti dei quali ...