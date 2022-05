FIFA 23: tutto quello che devi sapere! (Di martedì 31 maggio 2022) Con la fine dei maggiori campionati nazionali la stagione calcistica 2021/22 volge al termine e, come da tradizione, è arrivato per noi il momento di iniziare a parlare della prossima versione del titolo calcistico targato Electronic Arts, FIFA 23! In questo articolo, che aggiorneremo ogni volta che si saranno novità, proveremo a riassumere le notizie, i rumors e le indiscrezioni su FIFA 23! Aggiungetelo ai preferiti! FIFA 23, l’ultimo con questo nome! La prima notizia ufficiale è che FIFA 23 sarà l’ultimo videogame di Electronic Arts ad avere questo nome. Terminerà a fine anno infatti il contratto per i “diritti di denominazione” che la software house nordamericana aveva con la FIFA e dalla stagione 2023/24 farà il suo debutto “EA Sports FC“. Per gli utenti cambierà poco o nulla visto ... Leggi su imiglioridififa (Di martedì 31 maggio 2022) Con la fine dei maggiori campionati nazionali la stagione calcistica 2021/22 volge al termine e, come da tradizione, è arrivato per noi il momento di iniziare a parlare della prossima versione del titolo calcistico targato Electronic Arts,23! In questo articolo, che aggiorneremo ogni volta che si saranno novità, proveremo a riassumere le notizie, i rumors e le indiscrezioni su23! Aggiungetelo ai preferiti!23, l’ultimo con questo nome! La prima notizia ufficiale è che23 sarà l’ultimo videogame di Electronic Arts ad avere questo nome. Terminerà a fine anno infatti il contratto per i “diritti di denominazione” che la software house nordamericana aveva con lae dalla stagione 2023/24 farà il suo debutto “EA Sports FC“. Per gli utenti cambierà poco o nulla visto ...

pctransfermarkt : RT @Raff34243173: NON GIOCHERÒ DC MA GIOCHERÒ QUEST'ANNO E FIFA 23 COME PORTIERE GK 93 FIFA 22 @pctransfermarkt @Tutto_ProClub https://t.c… - Raff34243173 : NON GIOCHERÒ DC MA GIOCHERÒ QUEST'ANNO E FIFA 23 COME PORTIERE GK 93 FIFA 22 @pctransfermarkt @Tutto_ProClub - DarioFanciullo : Aspettative : voglia di passare il pomeriggio a cazzeggiare, oziare , giocare con la Nintendo a fifa e guardare oza… - danny29453485 : Fut 22 il peggior gioco di calcio visto fin ora, tutto sbagliato nulla di reale, certo quando ci sono di mezzo sold… - PatriJFC : @GoalItalia Gnonto a fifa spacca tutto! -