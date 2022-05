CM Punk è il nuovo Re: All About Elite commenta Double Or Nothing 2022 (Di martedì 31 maggio 2022) Un lungo, lunghissimo ppv per rendere CM Punk il nuovo re della All Elite Wrestling. Così ad All About Elite Simone Spada, Massimo del Prete e Paolo Ascolese commentano uno dei ppv più complessi e controversi dell’anno, che hanno celebrato alcuni wrestler e declassato altri. Qui sotto trovi la puntata. La puntata di All About Elite Leggi su zonawrestling (Di martedì 31 maggio 2022) Un lungo, lunghissimo ppv per rendere CMilre della AllWrestling. Così ad AllSimone Spada, Massimo del Prete e Paolo Ascoleseno uno dei ppv più complessi e controversi dell’anno, che hanno celebrato alcuni wrestler e declassato altri. Qui sotto trovi la puntata. La puntata di All

Pubblicità

Zona_Wrestling : #WWE CM Punk è il nuovo Re: All About Elite commenta Double Or Nothing 2022 - - fainformazione : Ecco l'EP 'I tuoi peggiori 5 minuti'… Svolta 'punk lo-fi' per Komatsu San? Il nuovo EP di Komatsu San, artista ber… - fainfocultura : Ecco l'EP 'I tuoi peggiori 5 minuti'… Svolta 'punk lo-fi' per Komatsu San? Il nuovo EP di Komatsu San, artista ber… - punkadeka : Nuovo video per i LUMPEN - - Zona_Wrestling : #WWE AEW: CM Punk ce l'ha fatta, è il nuovo campione del mondo! - -