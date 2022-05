Pubblicità

Agenzia ANSA

Una persona è morta e altre 9 sono rimaste ferite nell'esplosione di una bomba in un affollato quartiere centrale di Yangon, in. Lo riferisce una fonte della polizia. "L'esplosione è avvenuta intorno alle 15:20 ora locale vicino a una fermata dell'autobus", ha detto la fonte, chiedendo l'anonimato. "Un uomo è morto in ...Nuove accuse contro Aung San Suu Kyi La giunta militare al potere intorna all attacco ...un vulcano sottomarino, rischio tsunami anche sulla costa Ovest degli Usa A Tonga e alle ... Birmania: esplode bomba vicino fermata bus a Yangon, 1 morto - Mondo (ANSA-AFP) - YANGON, 31 MAG - Una persona è morta e altre 9 sono rimaste ferite nell'esplosione di una bomba in un affollato quartiere centrale ...