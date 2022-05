Basket, domani Italia-Spagna a Melilla. Lardo: “Pronti a confrontarci con le eccellenze” (Di martedì 31 maggio 2022) “Giochiamo un torneo prestigioso, ci confronteremo con due tra le squadre più forti del mondo e nelle mie giocatrici ho visto grande voglia di mettersi alla prova con queste eccellenze“. Lo ha detto il Ct della Nazionale Senior femminile di Basket, Lino Lardo in vista del primo dei due impegni del torneo di Melilla (Spagna). Le Azzurre affrontano le padrone di casa alle ore 21.00 (diretta SkySportArena), mentre il giorno dopo tornano in campo per sfidare il Belgio. “Vogliamo essere una squadra che rispetta tutti ma che scende in campo con coraggio, provando a imporre il proprio ritmo – spiega -. Ovviamente, il risultato del campo conta ma in questa fase per noi conta anche il tipo di risposte che sapranno dare alcune ragazze che con un livello così alto non si sono mai confrontate. E’ un test ... Leggi su sportface (Di martedì 31 maggio 2022) “Giochiamo un torneo prestigioso, ci confronteremo con due tra le squadre più forti del mondo e nelle mie giocatrici ho visto grande voglia di mettersi alla prova con queste“. Lo ha detto il Ct della Nazionale Senior femminile di, Linoin vista del primo dei due impegni del torneo di). Le Azzurre affrontano le padrone di casa alle ore 21.00 (diretta SkySportArena), mentre il giorno dopo tornano in campo per sfidare il Belgio. “Vogliamo essere una squadra che rispetta tutti ma che scende in campo con coraggio, provando a imporre il proprio ritmo – spiega -. Ovviamente, il risultato del campo conta ma in questa fase per noi conta anche il tipo di risposte che sapranno dare alcune ragazze che con un livello così alto non si sono mai confrontate. E’ un test ...

