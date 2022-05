“Voleva essere una bella sorpresa”. Domenica In, la vedova di Stefano D’Orazio scoppia in lacrime (Di lunedì 30 maggio 2022) Tiziana Giardoni a Domenica In, la vedova di Stefano D’Orazio è stata ospite del programma di Mara Venier ed è stato un bagno di lacrime. L’ultima compagna dell’ex componente dei Pooh, scomparso tragicamente il 7 novembre 2020, si è raccontata a ruota libera. Tiziana ha ripercorso insieme alla zia, la sua travolgente storia d’amore con Stefano. La donna ha raccontato di aver conosciuto D’Orazio in occasione di una cena di amici in comune e che, per lei, sia stato un colpo di fulmine. Poi le cose sono andate per il verso giusto, il musicista ha deciso di mandarle un messaggio, il giorno dopo il loro primo incontro. “Da allora mi ha stupito sempre, tutti i giorni“, ha confessato Giardoni, mostrando quanto il loro amore fosse grande. Ha raccontato: “Non c’è tempo per ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 30 maggio 2022) Tiziana Giardoni aIn, ladiè stata ospite del programma di Mara Venier ed è stato un bagno di. L’ultima compagna dell’ex componente dei Pooh, scomparso tragicamente il 7 novembre 2020, si è raccontata a ruota libera. Tiziana ha ripercorso insieme alla zia, la sua travolgente storia d’amore con. La donna ha raccontato di aver conosciutoin occasione di una cena di amici in comune e che, per lei, sia stato un colpo di fulmine. Poi le cose sono andate per il verso giusto, il musicista ha deciso di mandarle un messaggio, il giorno dopo il loro primo incontro. “Da allora mi ha stupito sempre, tutti i giorni“, ha confessato Giardoni, mostrando quanto il loro amore fosse grande. Ha raccontato: “Non c’è tempo per ...

Advertising

Ypsilon12951411 : @apri_la_mente Io ci ho provato, la soddisfazione maggiore che mi ha dato quel libro è il modo in cui è volato per… - agatamicia : @NaebotherPal sì, infatti. anche chi voleva essere ironicoh. una melma totale (a cominciare da 'la figa') - puntididomanda : questo tweet non voleva proprio essere mandato ma non ho ceduto - krudesky : RT @Patty66509580: @stevecosta1012 @AntoAnci @lisanoja @matteorenzi Renzi chi ? E quel 'senatore' che prima si voleva ritirare dalla politi… - nandocrisafi2 : RT @Patty66509580: @stevecosta1012 @AntoAnci @lisanoja @matteorenzi Renzi chi ? E quel 'senatore' che prima si voleva ritirare dalla politi… -