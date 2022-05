Ucraina | dopo la proposta di Di Maio di fermare la guerra | il commento di Capuozzo

(Di lunedì 30 maggio 2022) Toniha commentato su Facebook il piano dell’Italia per la pace in. Ci ha pensato il ministro degli Esteri, Luigi Di, ha proporre un goffo tentativo di pace, che tra l’altro il destinatario non ha apprezzato. Disullain“Oggi non ci sono le condizioni per la pace, abbiamo di fronte unalunga e logorante”, ha ammesso il ministro degli Esteri. Diha riferito che ogni scelta sull’integrità territoriale del paese di Zelensky “deve dipendere dall’” e ha criticato apertamente la frase “il Donbass e il Lugansk non torneranno mai all’”, pronunciata dal vice presidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev. Secondo Di, davanti ...

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Un giornalista francese è stato ucciso dopo che un'auto è stata colpita vicino a Severodonetsk. Lo ha dic… - Agenzia_Ansa : UCRAINA| La prima nave da carico lascerà oggi il porto di Mariupol dopo due mesi di blocco. Lo riferisce il canale… - fattoquotidiano : Dopo lo stop di ieri, i 27 ambasciatori Ue si riuniscono di nuovo in mattinata. L’Alto rappresentante per la politi… - teobaratto90 : RT @mrctrdsh: “Dopo l’inizio dell’aggressione russa all’Ucraina abbiamo visto cosa può accadere quando l’Europa è unita. Speriamo che l’uni… - smilypapiking : RT @mrctrdsh: “Dopo l’inizio dell’aggressione russa all’Ucraina abbiamo visto cosa può accadere quando l’Europa è unita. Speriamo che l’uni… -

Muore inun giornalista francese, Frédéric Leclerc - Imhoff. L'uomo è stato uccisoche un'auto è stata colpita vicino a Severodonetsk. Il reporter freelance lavorava per Bfmtv. La notizia è stata ...... così come è alquanto prematuro ipotizzare che Jane possa restare nel franchisel'assenza nel ... Animazione a Cannes Mentre il conflitto incontinua, il cinema del paese aggredito dalla ... Guerra Ucraina Russia, Putin dice no a Zelensky in telefonata con Erdogan. DIRETTA La notizia è stata riportata per la prima volta da pubblicazioni coreane SKMBN La notizia si è diffusa dopo che Apple ha confermato che ... pressioni a causa del recente conflitto tra Russia e Ucraina ...La Lituania ha lanciato una raccolta fondi per l’acquisto di un drone da combattimento Bayraktar per l’Ucraina.