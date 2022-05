Panchina Cagliari, Iachini in pole: spunta anche il nome di Zenga tra le alternative (Di lunedì 30 maggio 2022) Il Cagliari è alla ricerca di un allenatore per la prossima stagione: le idee dei rossoblù sono indirizzate verso Iachini, spunta anche Zenga tra le alternative Il Cagliari è alla ricerca di un allenatore per la prossima stagione e per provare subito la risalita nella massima serie. Le idee di Giulini per la Panchina rossoblù portano a Iachini, che ha rescisso il suo contratto con il Parma. La società prende tempo e valuta alternative e tra questa pare esserci anche Zenga, già allenatore dei sardi nel 2018. Lo scrive L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 30 maggio 2022) Ilè alla ricerca di un allenatore per la prossima stagione: le idee dei rossoblù sono indirizzate versotra leIlè alla ricerca di un allenatore per la prossima stagione e per provare subito la risalita nella massima serie. Le idee di Giulini per larossoblù portano a, che ha rescisso il suo contratto con il Parma. La società prende tempo e valutae tra questa pare esserci, già allenatore dei sardi nel 2018. Lo scrive L'articolo proviene da Calcio News 24.

