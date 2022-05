Morto a 108 anni lo scrittore Boris Pahor

Advertising

Agenzia_Ansa : Lo scrittore e intellettuale di lingua slovena di Trieste, Boris Pahor è morto all'età di 108 anni. #ANSA - LaStampa : Morto a 108 anni Boris Pahor lo scrittore sloveno che narrò l’orrore dei lager - Agenzia_Ansa : L'intervista a Boris Pahor nel 2013, in occasione dei suoi 100 anni. L'intellettuale triestino-sloveno che si oppos… - elenadigr : RT @direpuntoit: Lo scrittore di madrelingua slovena, #BorisPahor, è morto nella sua casa di Trieste all’età di 108 anni. - Poverotroviero : RT @ROBZIK: Sazio di giorni, è morto lo scrittore Boris Pahor. Aveva 108 anni. Nacque a Trieste sotto l’Impero austroungarico, di lingua e… -

Boris Pahor, lo scrittore sloveno che raccontò l'orrore dei lager non c'è più. Èanni la memoria storica degli orrori del Novecento sulle minoranze linguistiche. Ai suoi libri unì sempre l'impegno a trasmettere ai giovani il valore della testimonianza, ma la sua ...Se n'è andato aanni, Boris Pahor , scrittore, intellettuale e prima di ogni cosa sloveno . Triestino di nazionalità slovena. Se n'è andato senza lasciare conti in sospeso con la storia. Il cerchio, per lui, in ...E’ morto all’età di 108 anni lo scrittore e intellettuale di lingua slovena di Trieste, Boris Pahor. Ne dà notizia il quotidiano sloveno ......del tenore ed in particolare della sua "Con te partirò" Elon Musk scrive ad Andrea Bocelli per la morte della madre Elon Musk scrive ad Andrea Bocelli per la morte della madre Edi Aringhieri, ... S ...