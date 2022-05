Monza, la Serie A è tua! Un’attesa lunga 110 anni (Di lunedì 30 maggio 2022) Un’attesa lunga 110 anni per il Monza, prima di debuttare in Serie A. L’aveva solamente sfiorata nel 1979, quando una fucina di talenti come Massaro e Braida aveva alimentato il sogno di una città intera. Invece, l’amaro esito dei playoff persi contro il Pescara. Dopo aver sudato freddo in seguito all’1-0 di Perugia, e al termine di 90? entusiasmanti contro il Pisa, è il momento di festeggiare. Monza in Serie A, un sogno partito da lontano Era il 2018/2019 quando la società veniva acquisita dall’uscente duo rossonero Silvio Berlusconi-Adriano Galliani. Un’altra realtà, con i brianzoli allora in Serie C e l’ambizione di portare il Monza ad alti livelli. Per l’ex amministratore delegato del Milan, nativo del capoluogo lombardo, è stato ... Leggi su 11contro11 (Di lunedì 30 maggio 2022)110per il, prima di debuttare inA. L’aveva solamente sfiorata nel 1979, quando una fucina di talenti come Massaro e Braida aveva alimentato il sogno di una città intera. Invece, l’amaro esito dei playoff persi contro il Pescara. Dopo aver sudato freddo in seguito all’1-0 di Perugia, e al termine di 90? entusiasmanti contro il Pisa, è il momento di festeggiare.inA, un sogno partito da lontano Era il 2018/2019 quando la società veniva acquisita dall’uscente duo rossonero Silvio Berlusconi-Adriano Galliani. Un’altra realtà, con i brianzoli allora inC e l’ambizione di portare ilad alti livelli. Per l’ex amministratore delegato del Milan, nativo del capoluogo lombardo, è stato ...

