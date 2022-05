L'Udinese ha scelto: il prossimo allenatore sarà Andrea Sottil (Di lunedì 30 maggio 2022) L'Udinese ha scelto il nuovo allenatore: sarà Andrea Sottil. Il 48enne piemontese dovrebbe prendere il posto di Gabriele Cioffi, che passerà sulla panchina del Verona nei prossimi giorni. Unico intoppo: il contratto tra Sottil e... Leggi su today (Di lunedì 30 maggio 2022) L'hail nuovo. Il 48enne piemontese dovrebbe prendere il posto di Gabriele Cioffi, che passerà sulla panchina del Verona nei prossimi giorni. Unico intoppo: il contratto trae...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato I @Udinese_1896: scelto #Sottil dell’@ascolicalciofc come nuovo allenatore - Lil77Gen : RT @DiMarzio: #Calciomercato I @Udinese_1896: scelto #Sottil dell’@ascolicalciofc come nuovo allenatore - calciatorisocia : ??L’#Udinese ha scelto il nuovo allenatore per la prossima stagione: l’annuncio - edoardo_protani : RT @Mistermercatoi1: #Calciomercato: l'@Udinese_1896, dopo l'addio di #Cioffi, ha scelto di affidare la panchina a #Sottil. La società friu… - infoitsport : L’Udinese ha scelto Sottil per la panchina: si lavora per liberarlo dall’Ascoli -