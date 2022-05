Ilary Blasi, tra frecciatine al cianuro e commenti provocatori: l’Isola dove tutto è concesso (Di lunedì 30 maggio 2022) Continuano le polemiche attorno alla conduzione “maldestra” di Ilary Blasi. Ecco il motivo Ilary Blasi continua a creare polemiche e scatenare l’ira del web. Con i suoi commenti sarcastici, i continui punzecchiamenti e le stoccate velenose nei confronti di alcune naufraghe vip, la bella conduttrice romana inizia ad inimicarsi il pubblico social. Tra i recenti scivoloni di Ilary Blasi – sgabello a parte – le pungenti battute verso Laura Maddaloni e Guendalina Tavassi, prese di mira per la loro vanità dentro e fuori dal reality show. Prima le ciglia finte della sportiva, menzionate fin troppe volte per far notare al pubblico che la concorrente abbia ricorso a qualche mezzuccio pur di apparire perfetta sulle spiagge dell’Honduras, poi le extention di Guendalina, ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 30 maggio 2022) Continuano le polemiche attorno alla conduzione “maldestra” di. Ecco il motivocontinua a creare polemiche e scatenare l’ira del web. Con i suoisarcastici, i continui punzecchiamenti e le stoccate velenose nei confronti di alcune naufraghe vip, la bella conduttrice romana inizia ad inimicarsi il pubblico social. Tra i recenti scivoloni di– sgabello a parte – le pungenti battute verso Laura Maddaloni e Guendalina Tavassi, prese di mira per la loro vanità dentro e fuori dal reality show. Prima le ciglia finte della sportiva, menzionate fin troppe volte per far notare al pubblico che la concorrente abbia ricorso a qualche mezzuccio pur di apparire perfetta sulle spiagge dell’Honduras, poi le extention di Guendalina, ...

