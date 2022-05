Guerra in Ucraina, arriva la decisione di Mattarella: “Rimosse le onorificienze” (Di lunedì 30 maggio 2022) Mattarella ha deciso. Il Presidente della Repubblica ha rimosso le onorificenze al premier russo Mikhail Mishustin e al ministro Denis Manturov con la motivazione di indegnità. Oltre ai due esponenti del governo della Federazione Russa il Capo dello Stato ha tolto anche i titoli del banchiere Kostin e del segretario di stato Denis. Guerra in L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Mattarella in Spagna: “Il Parlamento è il tempio della democrazia” Draghi va da Biden: al centro del vertice la Guerra in Ucraina e le sanzioni Ucraina, Di Maio: “Non possiamo pensare di fornire armi per colpire il suolo russo” Ucraina, l’affondo di Salvini: “L’amministrazione Biden ha intrapreso un ... Leggi su webmagazine24 (Di lunedì 30 maggio 2022)ha deciso. Il Presidente della Repubblica ha rimosso le onorificenze al premier russo Mikhail Mishustin e al ministro Denis Manturov con la motivazione di indegnità. Oltre ai due esponenti del governo della Federazione Russa il Capo dello Stato ha tolto anche i titoli del banchiere Kostin e del segretario di stato Denis.in L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::in Spagna: “Il Parlamento è il tempio della democrazia” Draghi va da Biden: al centro del vertice laine le sanzioni, Di Maio: “Non possiamo pensare di fornire armi per colpire il suolo russo”, l’affondo di Salvini: “L’amministrazione Biden ha intrapreso un ...

