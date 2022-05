Gazprom sospende la fornitura di gas al principale distributore olandese. Stop in vista anche per la Danimarca (Di lunedì 30 maggio 2022) La compagnia russa Gazprom sospenderà la fornitura di gas alla società olandese GasTerra, dopo il suo rifiuto di pagare in rubli. Lo ha reso noto la stessa società parzialmente di proprietà statale: “In risposta alla decisione di GasTerra, Gazprom ha dichiarato che interromperà la fornitura a partire dal 31 maggio 2022?. GasTerra è di proprietà di Shell, Exxon Mobil e del governo olandese. L’Olanda consuma molto gas ma è anche un importante produttore ed esportatore. Appena il 5% del gas che utilizza è di provenienza russa, il resto è domestico oltre ad una quota di circa il 15% che arriva via mare in forma di Gnl. Il paese dispone di riserve per oltre 2mila miliardi di metri cubi, con una produzione di 20 miliardi di metri cubi. La produzione si è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 30 maggio 2022) La compagnia russarà ladi gas alla societàGasTerra, dopo il suo rifiuto di pagare in rubli. Lo ha reso noto la stessa società parzialmente di proprietà statale: “In risposta alla decisione di GasTerra,ha dichiarato che interromperà laa partire dal 31 maggio 2022?. GasTerra è di proprietà di Shell, Exxon Mobil e del governo. L’Olanda consuma molto gas ma èun importante produttore ed esportatore. Appena il 5% del gas che utilizza è di provenienza russa, il resto è domestico oltre ad una quota di circa il 15% che arriva via mare in forma di Gnl. Il paese dispone di riserve per oltre 2mila miliardi di metri cubi, con una produzione di 20 miliardi di metri cubi. La produzione si è ...

