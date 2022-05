"Fate in fretta". L'appello di Zelensky contro Putin. Cosa chiede all'Europa (Di lunedì 30 maggio 2022) È intervenuto al summit straordinario del Consiglio Europeo, come da attese, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ribadendo il grazie di Kiev all'Europa per il sostegno avuto sin qui, anche per l'invio di armi. Ma non nascondendo la necessità di nuove forniture militari, per un Paese alle prese con un aggressione violentissima. Un intervento di circa 10 minuti, riferiscono fonti europee, in cui Zelensky ha invitato l'Europa a restare unita, a non dividersi sulle sanzioni che vanno approvate in tempi rapidi, «il prima possibile». E mentre a Bruxelles si registrano divisioni, il presidente ucraino ha ricordato che tra il quinto e il sesto pacchetto di sanzioni europee sul Cremlino il suo Paese ha continuato a registrare perdite altissime, in termine di vite umane e di distruzione. ... Leggi su iltempo (Di lunedì 30 maggio 2022) È intervenuto al summit straordinario del Consiglio Europeo, come da attese, il presidente ucraino Volodymyr, ribadendo il grazie di Kiev all'per il sostegno avuto sin qui, anche per l'invio di armi. Ma non nascondendo la necessità di nuove forniture militari, per un Paese alle prese con un aggressione violentissima. Un intervento di circa 10 minuti, riferiscono fonti europee, in cuiha invitato l'a restare unita, a non dividersi sulle sanzioni che vanno approvate in tempi rapidi, «il prima possibile». E mentre a Bruxelles si registrano divisioni, il presidente ucraino ha ricordato che tra il quinto e il sesto pacchetto di sanzioni europee sul Cremlino il suo Paese ha continuato a registrare perdite altissime, in termine di vite umane e di distruzione. ...

Advertising

tempoweb : 'Fate in fretta'. L'appello di #Zelensky contro #Putin. Cosa chiede all'#Europa - jakclive : Però ancora non sento le imitazioni sarcastiche dei mongoli.. 'presto! presto! fate presto! Facciamo presto!' Forse… - first_measure : @vfeltri Quindi se per strada uno ti mena io vengo lì e dico: beh fate in fretta che sono stanco. - PCad19 : RT @barbarab1974: No ma fate con calma che fretta c’è ? - KongoSauvage : @DSantanche @GiorgiaMeloni Quindi vorreste allesrvi col PD, ma non lo fate per ripicca? Cazzo, un programma politic… -