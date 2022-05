Calcio | Nations League | il calendario delle partite dell’Italia a giugno Sfide a Inghilterra e Germania! Orari | date | programma | tv

(Di lunedì 30 maggio 2022) La Nazionale italiana diper entrare in azione. Si sa, la squadra di Roberto Mancini non prenderà parte ai Mondiali in Qatar che prenderanno il via nel mese di novembre. Una grave battuta d’arresto e quindi tutte le competizioni a cui la selezione del Bel Paese prenderà parte saranno vissute con uno spirito particolare. E’ il caso di questo mese dinel quale gli impegni saranno molti. La selezione del Bel Paese sarà di scena per la terza edizione della(quattro gare) e anche nella sfida contro l’Argentina, la Finalissima, nella quale gli azzurri (campioni d’Europa)ranno a Wembley la vincitrice dell’ultima edizione della Copa America, ovvero l’Argentina. A dare il via alle danze sarà proprio la partita contro la compagine albiceleste, inil ...

Continua il ritiro della Svizzera a Bad Ragaz in vista delle quattro partite di League tra il 2 e il 12 giugno. Mattia Bottani si subito inserito bene, come confermato da Pier Tami: E' entrato come tutti i nuovi in punta di piedi, per questo un gruppo molto sano che lo ha ...