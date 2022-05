Barcellona: tre offerte per Braithwaite ma c'è un problema (Di lunedì 30 maggio 2022) Il Barcellona ha messo nella lista dei cedibili Martin Braithwaite, attaccante ormai fuori dal progetto. Brighton, Valencia e Celta Vigo sono... Leggi su calciomercato (Di lunedì 30 maggio 2022) Ilha messo nella lista dei cedibili Martin, attaccante ormai fuori dal progetto. Brighton, Valencia e Celta Vigo sono...

Advertising

vfishkia : Sinner ha vinto gli ultimi due incontri con Rublëv a Montecarlo nel 2022 e a Barcellona nel 2021. Una sola sconfitt… - sportli26181512 : Barcellona: tre offerte per Braithwaite ma c'è un problema: Il Barcellona ha messo nella lista dei cedibili Martin… - Emanuel15818702 : @OptaPaolo Negli ultimi tre anni ha giocato molto di più rispetto a Messi e Ronaldo. Circa 10 partite in più a stag… - DiaVoltaire : @Matador1337 Ha perso tre finali di Champions: due da netto sfavorito e ieri in cui la palla non entrava. Perdere p… - Robinruk1 : RT @h4r1b01_: del ciclo del Barcellona rimaneva impressa la sensazione che fosse tutto perfetto. Infatti alzarono tre CL dominate. Del Real… -