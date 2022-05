Vent'anni fa il patto Putin - Bush. 'Ecco perché è precipitato tutto' - Cronaca - quotidiano.net (Di domenica 29 maggio 2022) La storica stretta di mano tra Vladimir Putin e George W. Bush con Silvio Berlusconi "Dobbiamo attenderci un periodo difficilissimo per le relazioni tra l'Occidente e la Russia. Siamo realisti. La ... Leggi su quotidiano (Di domenica 29 maggio 2022) La storica stretta di mano tra Vladimire George W.con Silvio Berlusconi "Dobbiamo attenderci un periodo difficilissimo per le relazioni tra l'Occidente e la Russia. Siamo realisti. La ...

Advertising

maxbiaggi : MotoGP Legend ! Ieri in pochi attimi ho ripercorso più di vent’anni di motomondiale e devo dire che è stato meravig… - martaottaviani : 4/ Per vent’anni, durante la mia carriera diplomatica ho visto varie svolte nella nostra politica estera, ma non mi… - La7tv : #ottoemezzo Il procuratore di Catanzaro @NicolaGratteri su #Falcone e #Borsellino: 'Due monumenti, due persone che… - Zonker_H : @mentecritica 'Ero un idealista'. La capisco. Come dice Guccini, 'a vent'anni si è stupidi davvero'. Anche se stupi… - terrermine_g8 : RT @maxbiaggi: MotoGP Legend ! Ieri in pochi attimi ho ripercorso più di vent’anni di motomondiale e devo dire che è stato meraviglioso. Gr… -